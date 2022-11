ONZ bije na alarm. "Katastrofalna zima dla Ukrainy"

Światełkiem w tunelu jest niesłabnąca pomoc humanitarna, która dociera do mieszkańców Ukrainy. Do tej pory rozdano około 400 generatorów, które trafiły do szpitali, szkół i innych istotnych obiektów. Ponadto blisko 450 tysięcy osób otrzymało bezpośrednią pomoc w związku z nadchodzącą zimą.