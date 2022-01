"Linia drzew wymknęła się spod kontroli". Jak kryzys klimatyczny zmienia Arktykę

Alta to miasto zbudowane na amerykańską modłę. Pejzaż zapełniają galerie handlowe, mieszkaniowe osiedla, stacje benzynowe. Architektura nie zmienia się w zaskakujący sposób. Ale natura otaczająca okolicę ulega wyraźnej przemianie. O jej charakterze pisze Ben Rawlence w książce "The Treeline: The Last Forest and the Future of Life on Earth", opublikowanej przez wydawnictwo Vintage. Fragment publikuje "The Guardian".