Lider ISIS al-Bagdadi nie żyje. Świat składa gratulacje, Iran kpi z USA

"Gratulujemy zatrzymania szaleńcy Abu Bakr al-Bagdadiego" - piszą w sieci światowi przywódcy i media. Podkreślają, że pościg za liderem ISIS był zbyt długi, ale najważniejsze, że kończy się sukcesem. Optymizmu płynącego z większości państw nie podziela z kolei Iran.

Niemal z całego świata do USA płyną teraz słowa uznania. "Chciałbym pogratulować prezydentowi Trumpowi imponującego osiągnięcia, które doprowadziło do zabójstwa lidera ISIS al-Bagdadiego" - napisał w specjalnym oświadczeniu premier Izraela Benjamin Netanjahu. "Odzwierciedla to naszą wspólną determinację - Stanów Zjednoczonych Ameryki i wszystkich wolnych krajów - w walce z organizacjami terrorystycznymi i terrorystycznymi państwami. To osiągnięcie jest ważnym kamieniem milowym, ale kampania jest jeszcze przed nami" - dodał.