USA. Donald Trump potwierdza: szef ISIS nie żyje

Jest potwierdzenie informacji o śmierci przywódcy ISIS. - Zabił siebie i troje swoich dzieci. Był w tunelu, był przerażony, bo wiedział, że zbliżają się siły amerykańskie - powiedział prezydent USA. Donald Trump dodał: - Nadal będziemy ścigać terrorystów z ISIS i innych organizacji.

- Śledziliśmy al-Bagdadiego i wiedzieliśmy, gdzie jest. Wiedzieliśmy, że w tym kompleksie są tunele, także ślepe. Kiedy 8 śmigłowców wylądowało, żołnierze wysadzili ściany, nie wchodziliśmy przez drzwi, tam były pułapki. Oglądałem to z dowódcami. Było to doskonałe, jakbyśmy oglądaliśmy film. Poziom technologii robi wrażenie - relacjonował Donald Trump.

- Amerykańscy żołnierze w wielkim stylu zakończyli swoją misję. Oglądałem większą część tej misji. Niewiele osób o tym wiedziało. Każdy przeciek mógł kosztować życie tych dzielnych ludzi. A my nie straciliśmy żadnych żołnierzy – podkreślił Donald Trump.

Według relacji prezydenta USA, szef ISIS uciekł w popłochu do jednego ze ślepych tunelów w swojej kryjówce. Zabrał ze sobą troje małych dzieci. 11 innych dzieci żołnierze wyprowadzili z budynku, a towarzyszących Bagdadiemu terrorystów zabito.

- Najbardziej poszukiwany obecnie terrorysta świata zginął po ucieczce do ślepego tunelu, płacząc i wrzeszcząc. Nie miał gdzie uciec. Został tam, z trojgiem małych dzieci. Nasze psy były na jego tropie. Bagdadi zapalił kamizelkę, zabił siebie i troje dzieci, jego ciało zostało zniszczone, ale zrobiliśmy badania i nie mamy wątpliwości, że to był on – stwierdził stanowczo przywódca USA.