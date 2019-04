Lider ISIS "znowu żyje". Grozi długą wojną terrorystyczną przeciwko Zachodowi

Lider najgroźniejszych terrorystów świata miał zginąć co najmniej dwukrotnie. Tymczasem ISIS publikuje nowe nagranie Abu Bakra al-Baghdadiego. Kalif zapowiada długą wojnę. Wywiady na całym świecie analizują teraz każdy element nagrania. Cel jest jeden – zabić Baghdadiego.

Propagandyści ISIS znowu o sobie przypomnieli. Wieczorem 29 kwietnia do Internetu trafiło kilkunastominutowe nagranie Abu Bakra al-Baghdadiego, samozwańczego kalifa, którego nikt publicznie nie widział od czerwca 2014 r. Wtedy terrorysta w Wielkim Meczecie w irackim Mosulu ogłosił powstanie tzw. Państwa Islamskiego, Daesz, na którego czele stanął.

Nie byłby to pierwszy raz, gdy ogłaszano śmierć Bagdadiego. Już w 2005 r. zabiciem terrorysty wówczas należącego do Al Kaidy chwalili się Amerykanie, lecz 6 lat później wyznaczyli 10 mln dolarów nagrody za jego głowę.

Każdy detal ma znaczenie

Nie ma wątpliwości, że nagranie jest prawdziwe i względnie nowe. Wideo prawdopodobnie powstało na początku kwietnia 2019 r. W dołączonym nagraniu audio Baghdadi odnosi się m.in. do zamachów dokonanych przez ISIS na Sri Lance 21 kwietnia , w których zginęły 253 osoby. Obserwatorzy zwrócili uwagę na nakrycia głowy jego zamaskowanych towarzyszy charakterystyczne dla zachodniego Iraku i wschodniej Syrii.

Za Syrią przemawiać mają tkaniny, na których siedzą terroryści – do 2013 r. miały być produkowane w Aleppo. Ciepłe ubrania sugerują chłód, a mapy pogody pozwalają jeszcze bardziej zawęzić obszar poszukiwań do rejonów graniczących z Turcją. To jednak tylko spekulacje. Profesjonaliści dysponujący sprzętem i wielkimi zasobami informacji będą starali się zinterpretować film i ominąć dezinformacyjne pułapki, które zapewne zastawili autorzy.