Ostateczna klęska ISIS. Kurdowie pokonali kalifat w Syrii

Kurdowie w Syrii ogłosili ostateczny upadek ISIS. Zdobyli ostatni skrawek Doliny Eufratu kontrolowany przez terrorystów. W ostatnich dniach potężnie niegdyś tzw. Państwo Islamskie skurczyło się do rozmiarów dwóch boisk piłkarskich pokrytych zwłokami i śmieciami.

Ostatni terroryści ISIS umierali na "śmietnisku"

W ostatnich tygodniach tzw. Państwo Islamskie kontrolowało już tylko okolice miasteczka Baghouz w dolinie Eufratu. Na skutek ostrzału artyleryjskiego, bombardowania z powietrza i ataków wojsk kurdyjskich poddało się ok. 30 tys. ostatnich zwolenników kalifatu, w tym wiele kobiet i dzieci. Do końca na tzw. "polu namiotowym" walczyło kilka tysięcy dżihadystów. Był to kurczący się skrawek otwartej przestrzeni usiany transzejami, szałasami i wrakami samochodów. Ocenia się, że zginęło tam kilka tysięcy ludzi, w tym wiele kobiet i dzieci, którzy nie skorzystali z możliwości kapitulacji.