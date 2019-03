Kobiety ISIS popierają gwałty mężów. Chcą rodzić nowych dżihadystów

Kurdyjscy żołnierze wznowili atak na ostatnią twierdzę ISIS w Syrii. W ciągu kilkudniowej przerwy w walkach z oblężonego miasta Baghouz wyszło kilka tysięcy zwolenników kalifatu. Mężczyźni są załamani. Kobiety zachowują się agresywnie. Chcą walczyć dalej.

Eksplodują dziesiątki pocisków moździerzowych i artyleryjskich. Niektóre zawierają biały fosfor. Normalnie używane są do stawiania zasłon dymnych i oznaczania celów, ale jeżeli zdetonuje się je wystarczająco nisko, to ich zawartość wypali cel.

Na ziemi ostatnie pozycje ISIS szturmują kurdyjscy żołnierze, którzy w ciągu kilkudniowej przerwie w walkach wzięli do niewoli ok. 4 tys. członków kalifatu. Z Baghouz wychodziły długie szeregi zrezygnowanych mężczyzn ze spuszczonymi głowami. Widać, że bombardowania złamały ich ducha. Większość podaje się za kucharzy, stolarzy czy fryzjerów. Niewielu przyznaje się do udziału w walkach.