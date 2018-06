Lider AfD Alexander Gauland okradziony z ubrań na plaży. "To nie jest kąpielisko dla nazistów"

Polityk żalił się w niemieckich mediach, że musiał wymienić zamki w domu, bo w skradzionych spodniach miał klucze do domu. Według policji kradzież była motywowana politycznie. Alexander Gauland znany jest z wypowiedzi, że Niemcy mogą być dumni z żołnierzy Wehrmachtu.

Do kradzieży doszło, kiedy lider antyimigranckiej AfD Alexander Gauland był w wodzie. Polityk o niczym nie wiedział, a policję zawiadomili inni plażowicze nad jeziorem Heiliger na zachód od Berlina. Jak podaje Reuters, powołując się na gazetę "Maerkische Allgemaine", świadkowie słyszeli, jak złodzieje krzyczeli, że "to nie jest kąpielisko dla nazistów".

Do kradzieży doszło tydzień temu, a zdjęcie Alexandra Gaulanda w samych slipkach idącego na posterunek policji obiegło internet w Niemczech.

Policja oceniła, że kradzież ubrań lidera AfD Alexandra Gaulanda była motywowana politycznie i jest to przedmiotem śledztwa.

Alexander Gauland bagatelizuje II wojnę światową w historii Niemiec

Lider antyimigranckiej AfD Alexander Gauland znany jest ze swoich poglądów na temat II wojny światowej. W czasie kampanii wyborczej do Bundestagu mówił, że "Niemcy mają prawo być dumni ze swoich żołnierzy, którzy służyli podczas II wojny światowej". I, jak mówił na wiecu wyborczym, "ludzie nie powinni dłużej oceniać Niemców przez pryzmat tamtych 12 lat", czyli od momentu dojścia Adolfa Hitlera do władzy w Niemczech do zakończenia II wojny światowej.