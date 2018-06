Skandal w Niemczech. Polityk mówił o Hitlerze

Przewodniczący frakcji AfD w Bundestagu zbagatelizował w przemówieniu rolę nazistów. - Hitler i naziści to kleks w historii Niemiec - powiedział Alexander Gauland. Niemieccy politycy są oburzeni.

Słowa te padły w przemówieniu, którym Gauland otworzył w weekend federalny zjazd młodzieżówki AfD Junge Alternative w Seebach w Turyngii. Opowiedział się w nim co prawda za przejęciem przez Niemców odpowiedzialności za lata panowania narodowego socjalizmu od 1933 do 1945 roku. - Tylko ten, kto przyznaje się do swojej historii, ma siły, by kształtować przyszłość. Tak, przyznajemy się do odpowiedzialności za te 12 lat - powiedział.