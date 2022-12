Makabryczne szacunki. Mnóstwo niezarejestrowanych zgonów

- Nawet nie wiem, jak to przeżyłem. Codziennie piłem, żeby zasnąć - przyznał Kalinin, który mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii i - jak deklaruje - nie zamierza wracać do Mariupola. - To byłoby dla mnie zbyt bolesne. Codziennie zasypiam z nadzieją, że to sen, ale potem budzę się i dociera do mnie, że to rzeczywistość - powiedział Ukrainiec, cytowany przez agencję.