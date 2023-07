Liczba godzin pracy. Sierpień 2023. Pracownicy mogą liczyć na dodatkowy dzień wolny

Dni wolne w sierpniu 2023. W ten sposób zapewnisz sobie długi weekend

Osoby planujące wypoczynek w sierpniu mogą skorzystać z okazji na kolejny w 2023 roku długi weekend - 15 sierpnia wypada bowiem we wtorek. Oznacza to, że pracownicy, którzy zdecydują się skorzystać z jednego dnia urlopu w poprzedzający go poniedziałek, zyskają aż 4 dni wolnego.