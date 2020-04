WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Licealista idzie na wojnę z rządem. "To jest krzyk rozpaczy" Licealista Tymon Radzik złożył w sądzie wniosek o zabezpieczenie jego roszczeń w procesie o ochronę dóbr osobistych. Chodzi o zdrowie i życie,... Rozwiń maturzyści składają wniosek do sąd … Rozwiń Transkrypcja: maturzyści składają wniosek do sądu licząc że ten wpłynie na rządzących aby przesunięto termin egzaminów pod petycją podpisało się ponad 40 2000 a moim państwa gościem jest ten który chce iść na zwarcie z rządem a na pewno z Ministerstwem edukacji narodowej mają i państwa gościem jest w tegorocznym maturzysta Tymon Radzik Monia dzień dobry Dzień dobry państwo czerwony Powiedz mi czego tak naprawdę żądasz od Ministerstwa Edukacji Narodowej No bo z tego co czytam to żądasz udzielania przez sąd za bez polegającego na zobowiązaniu Ministra Edukacji Narodowej do podjęcia działań zmierzających do przewożenia matur z terminu majowego tak Tak zgadza się takich prostych że słowa chodzi o przełożenie matur z okresu majowego kiedy jest to pewne iż w okresie majowym wciąż będzie panowała w Polsce niestety epidemia koronawirusa zmienia kule pomóc na taką już na takim bratki radykalny krok ten wniosek tak naprawdę krzyk taki krzyk rozpaczy maturzystów którzy nie wiedzą jak będzie wyglądała ich przy wiedzieli jak będzie wyglądała kwestia matury to ja determinuje czy oni mogą podjąć studia wyższe czy też nie my tego nie wiemy ale tego jak za minut licz przez 12 lat ma czego jeszcze takie na powiedzieć głośno żądanie tego żeby Ministerstwo zainteresowało się nami i ogłosiło kwestie związane z maturami w szczególności kiedy one się odbędą jakieś tam ewentualny scenariusze wydarzeń wypadek na przykład odwołania matur w ogóle wniosek do sądu jeszcze trafił powiedz mi w razie co dalej co rządzący w takim razie mogę teraz zrobić jeśli jest taka możliwość oczywiście rządzący mogą nie czekać na orzeczenie sądu i już te decyzja już teraz te matury przełożyć bo tego zdaje mi się szykuje większość maturzystów w tym ja a także Oczywiście jeżeli decyzja nie będzie podjęta udzielić zabezpieczenia to będzie rząd to wygląda na podstawie tej decyzji sądu żeby te matury przesunąć również że złożona została petycja Do Piątkowskiego oraz premiera Mateusza morawieckiego podobno kilkadziesiąt już tysięcy podpisów jest pod nią wyrażamy ogromny zaniepokojenie brakiem konkretnych planów do przeprowadzenia egzaminów maturalnych jak czytam w tej petycji No i jak myślisz czy będzie taki szczęśliwy finał tego wszystkiego czy raczej no okej złożyliście petycję złożyć ten wniosek do sądu ale tak naprawdę nic z tego nie wyniknie szczerze mówiąc Eleven finał głęboko liczę i mam nadzieję że on nastąpi że nie wyobrażam sobie sytuacji i wtedy musiałbym iść w środku epidemii pisać egzamin maturalny albo rezygnować z edukacji na studiach wyższych wobec czego chrzestni finał liczę i mam nadzieję że jeżeli rządzący sami Grecy nie podejmą A podaj mi ją stąd choć oczywiście to jest kwestia już taka pewna ostateczna Ja liczę to jak najszybciej a ten wniosek będzie donośnym sygnałem dla rządu że my jako maturzyści jesteśmy zaniepokojeni i oczekujemy reakcji oczekujemy informacji i poszanowania praw podmiotowych odwołania matur domaga się coraz więcej osób które w tym roku mają przystąpić do egzaminu dojrzałości wśród nich jest pewien licealista z Gdańska który zasłynął AGD mój zestaw maturalny 2020 a tym licealistom u jest Jan modrzyński z Gdańska który dzisiaj wygląda nieco inaczej niż na zdjęciu na Facebooku bo na Facebooku przybrał taki mogą państwo teraz to zobaczyć kombinezon gogle narciarskie oraz rękawice kuchenne to jest jego pomysł na maturę 2020 a teraz mamy nieco innym wydaniu Dzień dobry Janku Dzień dobry Janku Powiedz mi czy już zestaw jest przygotowany już wisi w szafie na maturę z przygotowanych jeżeli to będą to na pewno pójdzie go bo ten kombinezon to jest prześcieradło także bardzo profesjonalnie Bardzo profesjonalne Ale pomysłowe na pewno Słuchaj skąd w ogóle pomysł na taką akcję lawinowo rozrosła się w internecie na początku chciałem zrobić tylko swoje zdjęcie sobie jakby zdjęcie w tym stroju i wrzuci się na Facebooka właśnie z takim oznaczeniem że to jest mój zestaw na maturę 20 ale gdy podrzuciłem ten komin znajomym z zakonu Feniksa to wraca wpadliśmy na pomysł że fajnie by było zrobić to z tego trochę szerszą akcje w ten sposób powstał hashtag powstał cały ten opis i na drugi dzień rano wróciłem pierwszego posta i tak już od tego się zaczęło Challenge no i w ten sposób do dzisiaj on sobie po internecie krąży i całkiem dobrze się jeszcze ma jak ludzie się przebierają co zapamiętałeś się z tych oryginalnych przebrań na najbardziej oryginalny zawsze wychodzą na przykład był sporo jest dość zdjęć z maskami takimi I wojny światowej gazowymi co zawsze pani wychodzi był też jeden strój gdzie się dziewczyna przebrała za strój taki motocyklisty pełne z kaskiem i że to jest jej strój Także naprawdę kreatywność jest duża Jak się pisze na Facebooku ten hashtag to Można popatrzeć i naprawdę pomysły Czasami zaskakują to jest oczywiście wszystko robione z żartobliwie ale za tym się kryje tak naprawdę poważne przesłanie bo wielu wielu i według wielu maturzystów robienie tych matur w maju tak jak planowo miały się odbyć jest po prostu niebezpieczne No i doprowadza do sytuacji gdzie No nie wiem byśmy musieli ubierać się w taki kombinezony na matury no troszkę niepoważne stąd też właśnie pomysł żeby przy każdym poście nominować dwie osoby normalne a plus Andrzeja Dudy żeby że tak powiem co do niego dotarło Nie wiem czy się udało znaleźć mi powiedział że ciężko powiedzieć ale no właśnie chodzi o to żeby pokazać że to jest bez sensu i że no nie powinny się odbić te matury właśnie w maju liczysz na to że prezydent Andrzej Duda zaprezentuje się w stroju maturalnym nie wiem być może na tiktoka przyszedł to może jej do nas się skończy właśnie apelu już do pana prezydenta żeby się włączył w tą akcję Nie no czy się włączyć ale jakby to nie chodzi na to włączanie to akcja ma po prostu pokazać że te matury nie powinny się odbyć w tym planowanym terminie czyli to początku maja No bo to jest po prostu nieodpowiedzialny w sytuacji wirusa trzymanie na takiej niepewności do samego końca No jest niepoważne i czujemy się potraktowani i tak z leczo i bez tej odpowiedniej kowali do matury w tym roku Teoretycznie ma przystąpić się 250 000 osób egzaminy mają rozpocząć się już 4 maja dla Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec