LGBT+ konsoliduje PiS i dzieli opozycję. Kaczyński wykorzystuje temat, bo "tak wychodzi z badań"

Temat karty LGBT+ forsowanej w Warszawie przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest w PiS traktowany niczym prezent. Jarosław Kaczyński nadał nowego tonu kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. PiS w 90 proc. oprze ją na przekazie krajowym. Tak podpowiadają wewnętrzne badania zamawiane przez partię.

"Polacy nie chcą rewolucji"

Kot w worku

Polityk PO: – Grzegorz tych wszystkich wojenek światopoglądowych nie lubi, bo go zwyczajnie te tematy nie interesują. On sam jest "konserwą". Związki partnerskie? To go jeszcze mniej obchodzi, niż Tuska. Pewnie jak by rządził, to by się na nie zgodził, ale dla niego generalnie te wszystkie tęczowe tematy to margines.