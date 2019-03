Rafał Trzaskowski krytykuje szefową MEN. I zaprzecza "nauce masturbacji" w szkołach

- Jak widzę bezczelną minę minister edukacji, która myślami jest już w Brukseli, to rozumiem nauczycieli - powiedział Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy uważa, że nauczyciele zastrajkują. I twierdzi, że "rozumie ich postulaty".

- To są miliony rozpowszechnień treści, które są nieprawdziwe. (...) Uspokajam rodziców, że to wszystko, co czytają w internecie, to bzdura i manipulacja. Nikt nie będzie uczył ich dzieci masturbacji - zapewnił Trzaskowski.