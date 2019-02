Małopolska kurator ostro o decyzji Trzaskowskiego. Sugeruje, że poparł projekt "wspierający pedofilię"

"Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?" - pyta małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Jej zdaniem ruchy LGBT, które wsparł ostatnio prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, "propagują między innymi pedofilię".

"Czy Rafał Trzaskowski poinformował, czym lgbt jest naprawdę? Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii? Sprzedaje się ludziom kłamstwa, że to walka o równe prawa dla homoseksualistów. Warszawiacy, dlaczego godzicie się na krzywdzenie waszych dzieci?" - pyta na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak .

Kurator Nowak zaskakuje nie pierwszy raz

Wypowiedzi kurator nie pierwszy raz budzą kontrowersję. Nowak w lutym 2018 r. w jednym z portali społecznościowych napisała, że w Auschwitz powinni pracować tylko polscy przewodnicy z licencją IPN. We wrześniu 2018 r. przyjechała na świętowanie 335. rocznicy bitwy pod Wiedniem do uczniów liceum im. Króla Jana III Sobieskiego.

- Patron waszej szkoły to wspaniały król, który potrafił obronić całą Europę przed islamem. Musicie brać z niego przykład (...). Życzę wam odwagi w przyznawaniu się do polskości i do Boga (...). Bądźcie wierni Polsce i wierni Bogu” – powiedziała uczniom kurator.