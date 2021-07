"Lex TVN". Sasin odpowiada Mosbacher. "Musimy dbać o polskie interesy"

"Lex TVN". Sasin o wywiadzie WP

Jacek Sasin w Polsat News, odnosząc się do słów byłej ambasador stwierdził, że "przede wszystkim boi się zagrożenia Polski". - Georgette Mosbacher dba o interesy amerykańskie, a my Polacy musimy dbać o interesy polskie. Jeśli gdzieś zachodzi kolizja między wspólnymi interesami, to powinniśmy wybierać chronienie naszych spraw, mimo, że Stany Zjednoczone są naszymi sojusznikami - powiedział minister aktywów państwowych.