Kwaśniewski nie ma wątpliwości: PiS wygra kolejne wybory. Jest jedno "ale"

"Lex TVN" jak "strzelanie do muchy z kałasznikowa"

Zdaniem Kwaśniewskiego możliwe jest, że PiS, by przykryć aferę mailową, zdecydował się na ruch w postaci złożenia w sejmie projektu ustawy medialnej zwanej "Lex TVN". Stwierdził, że jeśli faktycznie pojawił się taki pomysł, to "skóra mu cierpnie". - To oznacza, że mając uciążliwą muchę na nosie, staramy się strzelać do niej z kałasznikowa - ocenił.