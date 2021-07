"Lex TVN" przekracza granice Porozumienia. "Nie wolno ograniczać pluralizmu"

Porozumienie chce, by w ustawie pojawił się zapis, na mocy którego większościowe pakiety udziałów w spółkach mediowych działających w Polsce, mogliby nabywać inwestorzy z Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poprawkę do ustawy wprowadzić chce również inny koalicjant PiS, o czym pisał we wtorek Paweł Kukiz w mediach społecznościowych.