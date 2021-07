"Lex TVN". PiS pójdzie dalej? Cimoszewicz o możliwych następnych krokach

Prace nad kontrowersyjną zmianą ustawy medialnej trwają. Sejm skierował projekt grupy posłów PiS do czytania w komisji.- Jeżeli ci, którzy zgłosili ten projekt, mieli świadomość, że to jest nie do przeprowadzenia, to ja nie rozumiem, po co to robić. Jeżeli są jednak przekonani, że są w stanie to zrobić, to jest to skandaliczna próba wyeliminowania jednego z niezależnych mediów. Obawiam się, że może chodzić także o to, że ewentualne nieprawidłowości przy organizacji kolejnych wyborów parlamentarnych dałoby się łatwiej ukryć bez skutecznych kontrolerów w postaci dużych mediów - komentował w programie "Newsroom WP" europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. - Jeśli rządzący będą działali tak wobec TVN-u, to na miejscu Wirtualnej Polski zastanowiłbym się nad przyszłością. Widzę, co się działo w Rosji, na Białorusi i na Węgrzech. Tam z różną pomocą zlikwidowano niezależne media - podkreślił Cimoszewicz.