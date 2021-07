"Lex TVN". Krytyka ze strony koalicjanta PiS. "Putinowskie wzorce"

Zgłoszona przez Marka Suskiego ustawa zmieniająca prawo medialne nie była dyskutowana na forum Zjednoczonej Prawicy? - Nie, nie rozmawialiśmy. Cały problem polega na tym, że koledzy z Prawa i Sprawiedliwości próbują wprowadzić projektem poselskim bardzo dużą regulację bez konsultacji z koalicjantami. Ale wiemy też, że część posłów i ministrów nie miała zielonego pojęcia, że taki projekt jest szykowany. Nawet dobór argumentów, które miałyby bronić to rozwiązanie, nie został do końca przemyślany - komentował w programie "Newsroom WP" poseł Michał Wypij, wiceprezes Porozumienia. - Niebawem nasi prawnicy przedstawią szczegóły. Przede wszystkim niemożliwe byłoby przejęcie przedsiębiorstwa przed kapitał zagraniczny spoza krajów OECD. To miałoby wykluczyć ewentualne wrogie przejęcie ze strony krajów kojarzonymi ze stronami agresywnymi. (...) Przedstawiony przez PiS projekt jest wymierzony w jeden podmiot, a tego rodzaju praktyki spychałyby nas w bardzo niebezpieczne rejony putinowskich wzorów. Ja na to się nie zgadzam - podkreślał Wypij.