"Lex Kaczyński". Premier pytany o nowe przepisy

Szef rządu o nagłośnione przez WP ustawę premier Mateusz Morawiecki pytany był podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Siedlcach. - Zmiany przeprowadzane w kodeksie mają służyć temu, aby zabezpieczyć wolność słowa i aby nie można było doprowadzać do tego, by strach paraliżował działania ludzi, którzy chcą uwypuklać nieprawidłowości i pokazywać co złego się stało - stwierdził szef rządu.