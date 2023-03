"Lex Kaczyński" podpisane. Jest decyzja Andrzeja Dudy

- Rzeczywiście można podejrzewać, że jest to przepis uchwalony dla konkretnego przypadku. To praktycznie pozwoli na bezkarność oszczercom i osobom, które zniesławiają innych. Zapłacenie do 15 tys. złotych oraz opublikowanie przeprosin w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, którego praktycznie nikt nie czyta, zachęca do tego typu działań. Zarówno media, jak i osoby fizyczne, będą mogły dowolnie oczerniać inne osoby - komentował w rozmowie z WP prof. Zbigniew Ćwiąkalski, w latach 2007-2009 minister sprawiedliwości i prokurator generalny.