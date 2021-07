"Lewicowa cenzura Trzaskowskiego". Ostre słowa Jakiego

Rada Warszawy przyjęła uchwałę, w której mowa o zakazie poruszania się po ulicach stolicy furgonetek oklejonych homofobicznymi i antyaborcyjnymi hasłami. Patryk Jaki w programie "Newsroom WP" ocenił, że jest to wprowadzanie "lewicowej cenzury" przez Rafała Trzaskowskiego. Europoseł podkreślił, że przewidział to już w czasie ostatniej kampanii samorządowej, gdy sam startował w wyborach na prezydenta Warszawy. - On mówił wtedy, że jest zwolennikiem wolności, ale chwile później, gdy został prezydentem, to powywalał z lokali miejskich organizacje, które mają poglądy bardziej prawicowe. Pododawał przy tym dotacje organizacjom radykalnie lewicowym - powiedział Patryk Jaki. Polityk Solidarnej Polski ocenił również, że to, co się teraz dzieje w Warszawie jest "piramidalnym skandalem". - Można się nie zgadzać z ludźmi, którzy mają poglądy pro-life, ale zabieranie im praw, które ma druga strona, to jest po prostu łamanie konstytucji - stwierdził europoseł.