"Lewica zrobi wszystko, by pieniądze z KPO trafiły do Polski". Czy to pomoże PiS?

Lewica zrobi wszystko, by te pieniądze trafiły - mówił w programie "Tłit" poseł Lewicy Tomasz Trela pytany o to, czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy trafią do Polski przed wyborami. Patryk Michalski dopytywał, czy jego zdaniem pozyskanie tych pieniędzy może pomóc Prawu i Sprawiedliwości. Twierdzą tak niektórzy politycy opozycji, np. Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który przyznał to w Radiu Zet. - Nie. My realnie jesteśmy w stanie w przyszłym roku dostać 20-30 mld zł. To bardzo duże pieniądze, które zostaną wpompowane w gospodarkę. Pójdą do samorządów i przedsiębiorców. Ja każdego dnia spotykam się z ludźmi w różnych częściach kraju, swoim województwie, swoim mieście Łodzi i słyszę, co mówią. Ludzie są tak zdegustowani PiS-em, że nawet gdyby Jarosław Kaczyński zwiększył 500 plus do 1000 plus, to mu to nie pomoże - stwierdził Tomasz Trela. Czy jego zdaniem PiS jest bez szans na trzecią kadencję? - Tego nie powiem. Dzisiaj sytuacja społeczna jest zła. Ludzie mówią, że mają PiS-u dość, bo w telewizji słyszą jedno, a w sklepie widzą coś innego i kredyty płacą 2-3 razy większe niż płacili. Ludzie PiS-owi już nie wierzą - dodał.

