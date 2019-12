Lewica podjęła decyzję ws. kandydata na prezydenta. Krzysztof Śmiszek: walczymy o wszystko

Robert Rozpoczynam kolejny tydzień do noszenia Zamierzam aktywnie do W sprawie Bo Polska jest dla wszystkich nie tylko dla Czyli rozumiem że skoro Robert Biedroń zapowiedział donoszenie konsekwentna W parlamencie Czyli pojedynku Biedroń Hołownia nie Nie wiem czy będzie zobaczymy lewica pokaże Swojego kandydata bądź kandydatkę Może nie wiem zachowam to Sąd I am Dla liderów Ogłaszam już nie niebawem Candida Prezydenta Bardzo się cieszę że jest takie duże zainteresowanie wokół Levis Jej kandydat zaprezentowany Na pewno będzie Walczył mocno dzielnie i wejdzie do drugiej tury Iwa Candida Kandydat bądź No to co Chciałbym takiego pojedynku Biedronką Taka że moje wewnętrzne przemyślenia i to co ja bym Pewnie W świetle tego czego o co walczy Levis Ja wiem że Robert sobie poradzi Sytuacji jest światem kandydatem na na wiele stanowisk nie wiem czy na wszystko zawsze jak się jest do wszystkiego co się Też właśnie dlatego to pytam No na pewno byłby dobrym prezydentem Natomiast tego to pytam Tak niektórzy to nazywają Donalda Tuska skończyło się tak Więc może Powinien się określić a nie generalnie tak jest Nie jest chcę nie chcę nie wiadomo co dlatego jesteśmy bliżej tej decyzji Decyzję mamy już podjętą tylko ogłoszenie jest już bliżej niż dalej Myślę że na pewno Przed świętami i można mąż Jaki prezent gwiazdkowy dla wyborców lewicy ogłoszenia mieszkania jedna poprawka nie dla wyborców