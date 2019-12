Lewica chce uzależnić zarobki m.in. posłów od płacy minimalnej

Posłowie, pracownicy samorządów i spółek Skarbu Państwa powinni zarabiać określoną wielokrotność pensji minimalnej - przekonują niektórzy posłowie Lewicy. Marcelina Zawisza z Razem twierdzi, że ma to wiele zalet. M.in. taką, że posłowie nie będą "odlatywać".

- My uważamy, że to powinna być trzykrotność płacy minimalnej. Zresztą w taki sposób traktujemy też nasze uposażenia. Nadwyżkę, czyli wszystko to, co jest ponad tę trzykrotność płacy minimalnej, oddajemy na partię oraz na cale społeczne, ponieważ uważamy, że powinniśmy się stosować do własnych postulatów - wypowiedziała się na temat wynagrodzenia posłów Marcelina Zawisza z Razem.