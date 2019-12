Lewica nie stworzy jednej partii politycznej. Razem wyklucza połączenie z SLD i Wiosną

W Warszawie trwa Kongres Krajowy Lewicy Razem. Pierwszego dnia jej członkowie powiedzieli wyraźnie, że nie chcą łączyć się z SLD i Wiosną w jedną partię.

Politycy Razem podkreślili, że wystarczającą formą współpracy z innymi politykami lewicy jest dla nich wspólny klub parlamentarny. Przypomnijmy, że tworzy go 49 posłów , których w październikowych wyborach parlamentarnych poparło 12,6 proc. wyborców .

Na dwudniowy Kongres Krajowy Lewicy Razem do Warszawy przyjechało ok. 100 delegatek i delegatów z całej Polski. Działacze omawiają dotychczasowe działania i inicjatywy, przygotowują projekty ustaw oraz ewentualne zmiany w partii.

Celem partii na najbliższe lata ma być rozbudowa struktur lokalnych w całym kraju, tak by Razem była reprezentowana na każdym szczeblu samorządu.

Przed rozpoczęcie kongresu Razem, Włodzimierz Czarzasty napisał do działaczy partii: "Pozdrawiam Was! Nie muszę Wam życzyć mądrych obrad, bo głupi nie jesteście więc nie ma czego się bać. Fajnie, że ze sobą współpracujemy. Może dlatego, że my też głupi nie jesteśmy" - zaznaczył szef SLD.