Lew wypoczywał na skale. Nagle musiał walczyć o życie

Hipopotam postanowił zapolować na oczach turystów podczas ich wycieczki safari w Parku Krugera w RPA. Agencja Reutera udostępniła nagranie jednego ze świadków całego zdarzenia. Obywatel USA chwycił za telefon, gdy zauważył, że samiec hipopotama zaczął w szybkim tempie zbliżać się do dzikiego kota. Na nagraniu widać, że lew był zaskoczony całą sytuacją i dopiero w ostatnim momencie odpowiednio zareagował. Drapieżnik uderzył łapą napastnika i musnął go swoimi ostrymi zębami po pysku. Hipopotam kontynuował atak, jednak lew wskoczył do wody i czekał na kolejny ruch przeciwnika. Po kilku minutach pasywności hipopotama, lew ostatnimi siłami dopłynął do brzegu, pomimo tego, że w danym momencie w rzece znajdowało się około trzydziestu głodnych hipopotamów.