Lew tylko na to czekał. Turyści na safari chwycili za telefony

Dziki instynkt głodnego lwa sprawił, że turyści na safari przeżyli niezapomniane chwile. Grupa odwiedzających Park Narodowy Krugera zobaczyła moment polowania lwa na hienę. Nagranie park opublikował na swoim kanale na YouTube. Lew ukrył się w wysokich trawach, czekając na odpowiedni moment do ataku. Nagle ludzie chwycili za telefony i zaczęli nagrywać całą akcję. Nieświadoma młoda hiena zbliżała się w kierunku drapieżnika, który tylko czekał na właściwy moment. Po chwili zwierzę wyskoczyło z zarośli i ruszyło w kierunku hieny. Ofiara rzuciła się do ucieczki, jednak nie miała większych szans na przeżycie. Drapieżnik udusił hienę i przez kilka kolejnych minut delektował się zdobyczą w zaroślach przy drodze. - Zobaczyliśmy młodą hienę, która nie wiedziała, w co się pakuje. Pomimo naszego początkowego impulsu, aby interweniować, wiedzieliśmy, że to zakłóci naturalną równowagę środowiska. Z ciężkim sercem patrzyliśmy na to - przekazała Tanisha Rach, 20-letnia studentka i autorka nagrania. Lwy i hieny są odwiecznymi wrogami. Każde z nich tylko czeka na okazję do ataku. W pojedynkę hiena nie ma szans w starciu z lwem.