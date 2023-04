Lew rzucił się na bawoła. Polowanie tuż obok turystów

Turyści odwiedzający Park Narodowy Krugera w Południowej Afryce znów byli świadkiem zapierających dech w piersiach wydarzeń. Tym razem grupa odwiedzających mogła na własne oczy zobaczyć polowanie lwa. Nagranie z momentu ataku nagrał jeden z przewodników parku. Nagranie opublikowano na kanale YouTube. Widać na nim, że król dżungli z początku skrada się w zaroślach, zbliżając się z każdym krokiem do stada bawołów. W pewnym momencie dochodzi do ataku i byk pada na ziemię. Reszta stada próbowała jeszcze ratować ofiarę lwa, jednak na nic to się zdało. Gdy zrobiło się pusto, drapieżnik wrócił po swoją zdobycz i przeciągnął ją przez całe koryto rzeki, by następnie w spokoju zająć się swoją ofiarą.