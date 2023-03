Lew kontra hipopotam. Niespodziewany zwycięzca

Chwile trwogi przeżył lew, który uciął sobie drzemkę na wielkim głazie znajdującym się na środku zbiornika wodnego w Parku Narodowym Krugera. Odpoczynek przerwało mu stado hipopotamów, które powoli zbliżyło się do dzikiego kota. Jeden z osobników odważnie podpłynął pod samą skałę. Olbrzymi hipopotam postanowił przepędzić niechcianego lwa ze swojego terytorium. Na udostępnionym przez uczestników safari nagraniu na YouTube można zauważyć, jak hipopotam otwiera swoją potężną paszcze i próbuje chwycić nią króla zwierząt. Ten nie miał wyboru. Wskoczył zwinnie do wody, by jak najszybciej przedostać się na brzeg. Nie było to łatwe, gdyż w wodzie czyhały już na niego inne hipopotamy, a jeden z nich płynął nawet tuż obok lwa. Zwierzę jednak zdołało bezpiecznie wydostać się z wody. Pokonany król zwierząt uciekł przed stadem hipopotamów.