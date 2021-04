Leszno. Zarzuty dla mężczyzny po awanturze w markecie

Mężczyznę ukarano również mandatem za brak maseczki oraz objęto go dozorem policji. "Ma też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej" - poinformował Borowiak.

Incydent podczas lotu prezydenta. Kulisy dziennikarskiego śledztwa

Przypomnijmy: do pobicia doszło w sobotę 10 kwietnia i wówczas funkcjonariusze wylegitymowali wszystkich uczestników zdarzenia. Służby poinformowały o swoich działaniach, po tym, jak w sieci upubliczniono film pokazujący incydent.

Leszno. Zarzuty dla mężczyzny po incydencie w markecie

Kobieta miała zwrócić uwagę mężczyźnie stojącemu przy kasie na brak maseczki, a później została uderzona tak mocno, że upadła. Na nagraniu, które udostępniono w internecie, widać, że to tylko część incydentu.

Po tym, gdy kobieta osunęła się na ziemię, nie widać, by otrzymała jakąkolwiek pomoc od kasjerów, czy ochrony sklepu, co wyjaśniają władze koncernu. Mężczyzna po chwili wrócił do pakowania zakupów. Wszystko działo się na oczach kilkuletniej dziewczynki.