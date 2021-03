Leszek Miller zaatakował Nową Lewicę. Reakcja była krótka

Były premier Leszek Miller poinformował, że nie zamierza już być członkiem SLD. W krótkim nagraniu wideo na Twitterze, w gorzkich słowach skomentował połączenie SLD i Wiosny w ramach formacji Nowa Lewica. Jego zdaniem, tysiące ludzi straciło partię, z którą "związali się na dobre i na złe" i stało się członkami nowej partii bez wyrażenia indywidualnej zgody. Do jego oświadczenia odniosła się w programie "Newsroom" WP posłanka Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus. – Bardzo się cieszę, że w końcu mamy wyrok Sądu Apelacyjnego i powstała Nowa Lewica. Ja złego słowa o Leszku Millerze nie powiem, to były premier, który wprowadził Polskę do Unii Europejskiej. Zawsze mu będę za to wdzięczna. My, jako Nowa Lewica, idziemy do przodu – powiedziała posłanka.

