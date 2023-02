Lepszy kandydat PO na premiera? "Absolutnie się nie zgadzam"

Prof. Antoni Dudek stwierdził, że gdyby Donald Tusk ogłosił Rafała Trzaskowskiego kandydatem na premiera, to poparcie Koalicji Obywatelskiej mocno by wzrosło. - Nie zgadzam się absolutnie z tym, co powiedział pan Dudek. Wielokrotnie mówił oderwane od rzeczywistości rzeczy, również o premierze Tusku. To, że ktoś jest krytyczny wobec PiS, nie znaczy, że jest obiektywny - mówiła Izabela Leszczyna. - Dawno nie widziałam się z premierem, od poniedziałkowego spotkania naszego klubu. Mam głęboką nadzieję, że czuje się coraz lepiej i za moment wróci do nas, bo zaczynamy nasz objazd wszystkich województw i powiatów w Polsce - podkreśliła.