"Lepszy byłby Giertych". Wrzosek ostro o Bodnarze. W sieci zawrzało

Zaznaczmy, że pod koniec ubiegłego roku Wrzosek została powołana przez Adama Bodnara do Krajowej Rady Prokuratorów. W połowie września tego roku złożyła wniosek do prokuratora generalnego, w którym wyraziła chęć odejścia z prokuratury. Następnie w październiku, po spotkaniu z Bodnarem - który przekonywał ją, by wycofała rezygnację - poinformowała, że została oddelegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości. Została radcą ministra sprawiedliwości do spraw warunków służby prokuratorskiej.