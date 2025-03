Ekspert alarmuje o działaniach Rosji. Szykuje się na wielką wojnę?

Ekspert wojskowy Carlo Masala, również występujący w programie ARD, wyraził zaniepokojenie możliwością wybuchu konfliktu. - Rosja przygotowuje się do wielkiej wojny, ale nie musi to być wielka wojna, która nadejdzie natychmiast - ocenił Masala. Przewiduje on scenariusz, w którym Rosja podejmie działania hybrydowe, które mogą doprowadzić do zajęcia miasta pod pretekstem ochrony mniejszości rosyjskiej.