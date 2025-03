Kulisy wywiadu z "Batyrem" Nawrockim. Nowe szczegóły ujawnia dziennikarz TVP Gdańsk

Podczas konferencji prasowej Nawrocki wyjaśnił, że na zmianę tożsamości zdecydował się z uwagi na nową pracę w muzeum. "Nie chciałem angażować Muzeum II Wojny Światowej, które nie zajmowało się czasem PRL, w moją publikację" - tłumaczył. W programie TVP Gdańsk wystąpił z zakrytą twarzą i zmienionym głosem, co miało dodać tajemniczości temu wywiadowi.

Domański wspomina jednak, że rozmowa była śmieszna i nie widział w niej niczego nieodpowiedniego. "Nic mi nie zgrzytało, Bolesław Prus to przecież też pseudonim" - stwierdził. Prowadzący mogli znać Nawrockiego wcześniej.

Domański nie widzi powodu do wstydu z powodu przeprowadzenia wywiadu z Nawrockim. "To tak samo, jakby pana zapytano, czy nie jest panu wstyd, bo z kimś kiedyś pan rozmawiał" - powiedział. Podkreśla, że on sam zajmuje się innymi sprawami i nie śledzi na bieżąco "kariery"swojego wywiadu sprzed lat.