Leopardy pod Zaporożem. Mnożą się problemy Rosjan na froncie

Sprzęt z Zachodu sprawdza się na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało film, na którym widać, jak żołnierze przeprowadzają serię operacji w obwodzie zaporoskim przy użyciu niemieckich czołgów Leopard 2. Cały materiał udostępniła również agencja Reutera. Widać na nim, że Ukraińcy o świcie ostrzeliwują dwoma Leopardami Rosjan, następnie zmieniają pozycję i wspomagają działania piechoty. Kilka dni temu rząd Niemiec przyjął kolejną ustawę, która gwarantuje nowy pakiet pomocy wojskowej Ukrainie, w tym czołgi Leopard. Jak podkreśla Bild, wojskowi Zełenskiego stracili do tej pory zaledwie pięć z ponad 70 czołgów Leopard 2. Niewykluczone, że nowe maszyny wkrótce też trafią na południowy odcinek frontu, gdzie w ostatnim czasie mnożą się problemy armii Putina. Według danych ukraińskiego wywiadu, po tym, jak wojska Ukrainy przełamały rosyjską linię obrony na Zaporożu, Moskwa rzuciła do walki ostatnie jednostki rezerwy, a taki obrót spraw może wkrótce otworzyć drogę do okupowanego Zaporoża.