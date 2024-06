"Lekcje męstwa" w Rosji. Czołowi propagandyści uczą w szkołach

– Ten proces był do przewidzenia. Zamiast tłumaczyć studentom świat i pokazywać rzeczywistość, która ich otacza, władze dążą do tego, by młodzież w Rosji żyła w świecie iluzji. Rosja już to przerabiała w czasach Związku Radzieckiego – komentuje w "Rzeczpospolitej" Leonid Gozman, rosyjski dysydent i wieloletni krytyk Putina.