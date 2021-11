Lekarz mówi wprost: święta mogą zakłócić masowe pogrzeby

Za miesiąc święta Bożego Narodzenia. Jak przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, "jest mało prawdopodobne, aby były one zakłócone covidem i dodatkowymi restrykcjami". Nieco innego zdania jest dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19, z którym rozmawialiśmy w programie "Newsroom WP". - W moim pojęciu na Boże Narodzenie przypadnie epicentrum tej fali. Jeszcze miesiąc do świąt i nic nie wskazuje na to, byśmy ją hamowali. Wręcz przeciwnie: jeśli nie zostaną wprowadzone żadne ograniczenia, będziemy obserwowali jej kolejne wzrosty. Możemy wejść w święta z 40-50 tys. nowych przypadków dziennie – powiedział lekarz. Jak przekonywał, "święta mogą być zakłócone przez masowe pogrzeby". - Jeszcze raz powtórzę: codziennie umiera 10 autokarów ludzi, którzy przeszli ciężki COVID. Doliczmy do tego osoby, które już umierają z powodu utrudnionego dostępu do szpitali, które są zablokowane przez pacjentów covidowych. To wszystko raczej nie wprowadza w świąteczny nastrój - przyznał specjalista.