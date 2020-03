Lekarz LPR był oślepiany laserem. Śledztwo umorzono. Będzie wniosek do Zbigniewa Ziobry

- My jako służby zawsze współpracujemy. Jak jesteśmy na miejscu wypadku to i z policją, i ze strażą pożarną jesteśmy jedną drużyną. Tu postępowania nie podjęto z urzędu, musiałem zgłaszać sprawę mailem. Jest dużo nieprawidłowości i mam żal, że te służby za nami się nie ujęły - mówi nam Mioduski.

- Zostałem wyeliminowany z pracy w LPR. Ten laser mnie z niej wyeliminował. Mimo tego, co się stało, chciałem jak najszybciej wrócić do pracy. Teraz pracuję jako specjalista anestezjolog intensywnej terapii medycyny ratunkowej. Pracuje i na SOR i na Oddziale Intensywnej Terapii - zdradza Mioduski.

- W ocenie pełnomocnika pokrzywdzonego policja od początku zbagatelizowała powagę czynu karalnego i na kolejnym etapie prowadzonego nieudolnie śledztwa popełniała błędy w jego prowadzeniu, co udaremniło wykrycie sprawcy oraz ustalenie przedmiotu lasera, który mógł zostać użyty. Wiele wątków i czynności w sprawie nie zostało wyjaśnionych i przeprowadzonych, a ich prawidłowe przeprowadzenie przy użyciu biegłych z zakresu kryminalistyki, którzy w tak istotnej sprawie nie zostali powołani, w ocenie pełnomocnika pokrzywdzonego doprowadzić może jeszcze na tym etapie do ustalenia sprawcy przestępstwa - dodała.

- Wszystkie drogi odwoławcze zostały zamknięte. W związku z tym zwrócimy się do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, by przyjrzał się tej sprawie - zapowiada adwokatka. W ciągu najbliższych dni pismo zostanie wysłane do Zbigniewa Ziobry.

Prokurator nie przychylił się do zażalenia, przekazał je wraz z aktami do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Sąd również nie uwzględnił zażalenia pełnomocniczki Mariusza Mioduskiego. Utrzymano w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: "W ocenie sądu postępowanie przygotowawcze przeprowadzone zostało w sposób możliwie pełny. Podjęto szereg czynności, zebrana została obszerna dokumentacja, a także wyczerpano osobowe źródła dowodowe". Podkreślono jednocześnie że "organy procesowe winny w dalszym ciągu obejmować swoim zainteresowaniem niniejszą sprawę (...). W wypadku ujawnienia nowych okoliczności, postępowanie należy bezwzględnie podjąć".

- To już nie chodzi o to, żebym otrzymał jakieś odszkodowanie. Tylko żeby to była przestroga, żeby ten człowiek nikogo więcej swoim działaniem nie skrzywdził. I żeby dać reprymendę dla innych, którzy potencjalnie mogą takim laserem zrobić krzywdę. Laser to nie zabawka - podsumowuje Mioduski.