Lekarz LPR oślepiany laserem. Nowe informacje o stanie zdrowia

- Rozmawiałam dziś z lekarzem Mioduskim. Obrzęk siatkówki się zmniejszył, ale jego wzrok nie jest w dobrym stanie. Bardzo źle widzi na lewe oko - mówi WP Kinga Czerwińska, rzecznik prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. I dodaje, że to osobista tragedia lekarza, ale również całego LPR. Środowisko ratowników jest zdarzeniem oburzone.

Nie wiadomo, kiedy Mioduski wróci do pracy. - Jest w trakcie diagnostyki, zobaczymy, jak to będzie. Trudno teraz powiedzieć, czy jakaś operacja będzie wchodzić w grę - wyjaśnia Czerwińska.

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że tylko w jednym tygodniu września doszło do pięciu takich incydentów. Ale w warszawskim LPR była to pierwsza tego typu sytuacja w tym roku. I pierwsza w ogóle z tak tragicznym skutkiem.

- Zdarzenia zgłaszaliśmy to do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ale nigdy nie kończyły się tak tragicznie - mówi rzeczniczka LPR.

- Są też inne sytuacje, które utrudniają pracę ratownikom i lekarzom LPR. To szczególnie gapie, którzy podchodzą do śmigłowca, ale też utrudniają samą akcję medyczną. To niestety dosyć częste sytuacje. Jeśli chodzi o śmigłowiec to nie można do niego w ogóle podchodzić a ludzie to robią - przypomina Czerwińska.