Lekarz komentuje piosenkę Komarenki. "Zapraszam na oddział COVID-19"

Iwan Komarenko nagrał kolejną piosenkę, w której wyśmiewa obostrzenia sanitarne i szczepienia przeciw COVID-19. Wykonawca posuwa się nawet do tego, że przypisuje im przypadki śmiertelne. - Zapraszam pana Iwana Komarenko na oddział COVID-19. Potrzebujemy ludzi do pracy - nawet do tego, żeby pomagać ludziom, podać wodę niektórym duszącym się. Zapraszam bez kombinezonów, bez zabezpieczeń. Sprawdźmy, jak bardzo odważny jesteś - ripostował gość programu "Newsroom" WP dr Tomasz Karauda. - Bardzo łatwo jest tworzyć klipy muzyczne, w których można narzekać i zachęcać ludzi do nieszczepienia się. To jest w ramach wolności słowa, masz do tego prawo. Ale jeśli masz odwagę, chodź na oddział COVID-19 bez kombinezonu i będziesz pomagał tym cierpiącym ludziom. Zobaczymy, ile masz odwagi w sobie - apelował lekarz. - To jest zakpienie ze śmierci wielu tych ludzi, którzy odchodzą i wobec których szczepionka jest ratunkiem. To jest zakpienie z ludzi, którzy zmarli, zanim jeszcze była dostępna szczepionka i nie mogliśmy im pomóc - dodał.