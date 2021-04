Lekarz bezwzględnie o łamaniu obostrzeń "Nie powinno być żadnego zmiłuj"

Ekspert komentuje

- Można powiedzieć, że to absolutnie zrozumiale i o ile zachowujemy dystans, a w przypadku względnej bliskości od siebie zakładamy maseczki, to wszystko jest w porządku. Słońce jest nam potrzebne, świeże powietrze i wypoczynek również, ale dążenie do tego nie powinno odbywać się kosztem zdrowego rozsądku (...) Pamiętajmy, że prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem na świeżym powietrzu jest mniejsze, ale absolutnie nie jest zerowe - mówi dr Tomasz Dzieciątkowski.