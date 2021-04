Policja wkroczyła na wesele. Funkcjonariusze wylegitymowali gości

Zakaz zebrań, imprez i zgromadzeń publicznych powyżej 5 osób - to dobrze znana nam rzeczywistość pandemiczna. Jednak nie wszyscy dostosowują się do rządowych rozporządzeń. Tak było właśnie w Malanowie (woj. wielkopolskie), gdzie policjanci zmuszeni byli do interwencji na weselu.

Share

Wielkopolskie. Policja rozwiązała nielegalne wesele Źródło: East News , Fot: Adrian Slazok