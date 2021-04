Częstochowa. Otwarcie sezonu motocyklowego w cieniu pandemii. Tłumy na mszy

Stowarzyszenie apelowało do uczestników rajdu o przestrzeganie zaleceń "sanitarno-epidemiologicznych", w tym do posiadania maseczki i zachowywania 1,5-metrowego dystansu.

Słoneczna aura zachęcała jednak do spotkań i rozmów. Część uczestników zapomniała więc o prośbach organizatorów i panujących obostrzeniach . Dystans między uczestnikami zlotu zaczął się zmniejszać, a maseczki powędrowały na brodę. Były to jednak wyjątki, jak widać na zdjęciach zamieszczonych na profilu organizatora.

Rzecznik Jasnej Góry: Cieszymy się z odpowiedzialności uczestników zlotu

- To coroczna pielgrzymka motocyklistów. Zwykle przybywa na nią ok. 100 tysięcy osób, w tym roku, ze względu na pandemię organizatorzy ograniczyli tę liczbę - poinformował w TVN24 o. Michał Legan, rzecznik Jasnej Góry. - My na Jasnej Górze postaraliśmy się o to, by wszystkie obostrzenia były przestrzegane. Pielgrzymi są dosyć zdyscyplinowani, widzimy, że zachowują na placu, podczas mszy dystans społeczny, widzimy, że korzystają z rozwożonych preparatów do dezynfekcji rąk. Cieszymy się bardzo z ich odpowiedzialności - dodał.