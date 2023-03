Lecieli prosto na żołnierzy. Piloci Mi-8 w akcji

W sieci pojawiło się kolejne nagranie z frontu pokazujące pilotów śmigłowca Mi-8 w akcji - od momentu wyruszenia z ukraińskiej bazy, aż do podjęcia ataku. Całą scenę można zaobserwować zarówno z perspektywy pilotów, jak i ukraińskich żołnierzy znajdujących się na ziemi na trasie przelotu. Gdy maszyna zmierza do celu, porusza się bardzo nisko. Leci prosto na żołnierzy i przelatuje tuż nad głowami Ukraińców. Śmigłowiec był na tyle blisko, że zaskoczeni żołnierze zmuszeni byli odskoczyć i położyć na ziemi. Taka odległość okazuje się celowym i przemyślanym działaniem pilotów. Im niżej maszyna leci, tym trudniej namierzyć ją rosyjskim radarom, a to z kolei daje większe szanse na to, że cała akcja zakończy się sukcesem. Brawurowy przelot do dopiero początek. Na udostępnionym nagraniu widać także moment ataku na rosyjskie pozycje pod Donieckiem z perspektywy pilotów Mi-8.