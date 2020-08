WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze lech wałęsa + 2 Rafał Trzaskowskinowa solidarność Luiza Pastuszka 33 min. temu Lech Wałęsa o opozycji: "Ich argumenty są fatalne" Gość programu WP "Newsroom" Lech Wałęsa zapytany o to, czy jego zdaniem utworzenie nowego ruchu przez Rafała Trzaskowskiego jest dobrym pomysłem,... Rozwiń no to w takim razie pan ocenia tę … Rozwiń Transkrypcja: no to w takim razie pan ocenia tę nową inicjatywę nowa Solidarność bo Rafał Trzaskowski próbuję tworzyć ruch pod taką nazwą to jest dobry pomysł Bardzo szanuję podziwiam przez nie ma racji nie poszło była starszego kolegi Solidarność była możliwa bo cały świat miał problemy z komunizmem sowieckim i w związku z tym łączył nas Związek Radziecki komunizm Jedni mieli tylko w mianowniku to był wspólny mianownik kogo jest związek sowiecki No dobra z W licznikach mieliśmy różne interesy Związek Radziecki nie kochali i i teraz kiedy rozbiliśmy związek sowiecki i komunizm to nie straciliśmy wspólny mianownik i nie bez tego wspólnego mianownika budowa niemożliwe bo nas nic naprawdę nie łączy i dlatego dlatego można nazywać ale to to nie będzie to no trzeba wspólnego mianownika bo tylko sprzątam wspólnym mianowniku ręczniki może mieć różne ale mianownik musi mieć 1 ale widać ciągle jest taka ciągotka do tego słowa Solidarność bo przecież ja pamiętam ten druk który miał być tworzony boku 4 czerwca teraz Trzaskowski nowa Solidarność więc ta opozycja ciągle próbuję na tej Solidarności coś zbudować Proszę pana do bo to się udało to było największe zwycięstwo i tak to będzie zawsze będzie tak zawsze wyglądało a trzeba rozumieć Solidarność to było Monopol zbudowany przeciwko monopolowy komunistycznemu gdy go tak można było w zwyciężać po doświadczeniach na początku po wojnie z bronią w ręku Łupaszko potem bym studenci robotnicy wszystko to przegrane ale nawet poprzez błędy i próby na zasadach prób i błędów wyciągnęliśmy wnioski że tylko razem możemy zwyciężyć Więc zrobiliśmy wszystko co możliwe w Polsce Solidarność za mało do prosiliśmy Europę za mało do prosili Kanada stany a więc globalnie Dlatego nam się to udało globalnie zwyciężyć ale kiedy do do przystanku wolność należało posłuchać Wałęsy zamienić na naprowadzić demokracji a nie a nie zostawiać resztówki która dzisiaj ma problemy i inne rzeczy niż Solidarność proponowała i jak walczyła co to ostatnie a diagnoza chociażby Donalda Tuska że spisem trzeba ostrze i grać między innymi Taka recepta na to co się w tej chwili dzieje Ja powiem trzeba mądrzej grać atomowej ostrzy ale mądrzej ważniejsze więc no na razie nie gram mądrze mądrze nie dlatego że problem Od że to ja nie wiem że się wymądrzać Ja tylko mówię że trzeba wyszukać argumentów skutecznie które przywrócą ich argumenty do ich argumenty są fatalne masz drugiej strony przeciwnych argumentów i mądrzejszych No to na razie zwyciężają ale to by do czasu bo przecież to to to nie są propozycje które przyszłość Chorzów wsteczne propozycje to są 17 do jednego przegrali mówią że zwyciężymy śmieszne rzeczy w każdym przed naokoło sobie wrogowie No ja na tym można coś budować A czy pan się trochę nie czuję wykorzystywane przez obecną opozycja Pamiętam jak został pan zaproszony na konwent jeszcze Małgorzaty kidawy-błońskiej wygłosił pan tam swoje zamówienie a potem Ludzie Platformy mówili że to przez pana przegrywają ta różowa No tak dlatego że ja wyjdę pan ja ja dla mnie nie ma jeśli chcesz robi nie tak jak powinno robić a ja mam uwagi Ja nie złośliwie Ale zwłaszcza mnie i zgłaszam kość biskupowi i zgłaszam prostym ludziom robotnikom Kamil też poziom wiem że ja miałem rację tylko że wielu ludzie niechętnie też tak płytko To ocenia i po odbieraj nie widzisz Zwycięstwa w drugim ruchu w trzecim No i dlatego dlatego przegrany no