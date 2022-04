Ławrow twierdzi, że jest szansa na porozumienie? "Dostrzega realizm"

Ławrow liczy na porozumienie? Mówi o "realizmie"

Ławrow stwierdził też, że dostrzegł "więcej realizmu" w stanowisku Ukrainy ws. statusu okupowanych przez Rosję Donbasu i Krymu. To też nieprawda - przypomnijmy, że szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w ukraińskiej telewizji, iż celem wojsk ukraińskich jest zwycięstwo w wojnie z Rosją oraz wyzwolenie terenów zajmowanych obecnie przez armię Putina. - To, co prezydent Władimir Putin myśli na temat Ukrainy, nie ma większego znaczenia - podkreślił.