Ławrow w natarciu. Wygłosił zaskakującą dla Ukrainy deklarację

- Kluczową kwestią jest porozumienie w sprawie międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. To dzięki niemu można zakończyć wojnę. Druga sprawa, nie mniej ważna, to zawieszenie broni w celu rozwiązania wszystkich problemów humanitarnych - powiedział przed rozpoczęciem rozmów doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Po kolejnej turze rozmów pokojowych poinformował też, że "kwestia Krymu powraca do agendy negocjacyjnej".